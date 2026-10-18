В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет
Футбол
- 18 октября, 2026
- 23:49
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Парагвайский полузащитник "Брайтона" Диего Гомес забил самый дальний гол в английской Премьер-лиге (АПЛ) с 2017 года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.
"Брайтон" в воскресенье разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0 в седьмом туре АПЛ. Гомес на седьмой минуте встречи отправил мяч в ворота с середины поля - с расстояния в 51 м.
В ноябре 2017 года Уэйн Руни забил за "Эвертон" в матче против "Вест Хэма" с расстояния в 58 м.
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