В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет

Парагвайский полузащитник "Брайтона" Диего Гомес забил самый дальний гол в английской Премьер-лиге (АПЛ) с 2017 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.

"Брайтон" в воскресенье разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0 в седьмом туре АПЛ. Гомес на седьмой минуте встречи отправил мяч в ворота с середины поля - с расстояния в 51 м.

В ноябре 2017 года Уэйн Руни забил за "Эвертон" в матче против "Вест Хэма" с расстояния в 58 м.