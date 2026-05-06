    Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил сценарии правительства меньшинства и досрочных выборов в Бундестаг.

    Как передает Report, об этом он заявил на экономическом форуме, его слова приводит агентство DPA.

    "Я заявляю здесь предельно ясно и четко: правительство меньшинства для меня не вариант. Я не пойду на это и не стану инициатором такого сценария", - сказал Мерц.

    Он также отверг возможность новых выборов.

    "И, пожалуйста, пусть никто не мечтает о новых выборах. К чему они приведут?" - отметил канцлер, добавив, что это привело бы к ослаблению управляемости страны в период экономического кризиса.

    По его словам, Германия нуждается в стабильности и принятии решений без политической паузы.

    "Кто-то всерьез верит, что страна, находясь в разгаре предвыборной кампании посреди такого экономического кризиса, сможет принимать необходимые решения, которые нужны нам прямо сейчас?" - заявил он.

    Мерц подтвердил намерение продолжать работу коалиции ХДС/ХСС и СДПГ до конца срока полномочий.

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

