NVIDIA, Apple и Microsoft возглавили технологический портфель ГНФАР в 2025г

Стоимость инвестиций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в акции компаний телекоммуникационного и информационно-технологического секторов выросла на 18,8% и приблизилась к 9 млрд манатов. Крупнейшим вложением фонда в этом сегменте стали акции NVIDIA.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, на 1 января 2026 года общая стоимость таких инвестиций составила 8 млрд 986 млн 116 тыс. манатов.

По итогам прошлого года в десятку крупнейших вложений ГНФАР в акции вошли семь компаний телекоммуникационного и IT-секторов. В 2024 году в этом списке были представлены пять компаний.

Самой крупной инвестицией фонда в данном сегменте стали акции NVIDIA Corporation (NVDA). Их стоимость достигла 1 млрд 334 млн 954 тыс. манатов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 41%.

Второе место заняла Apple Inc. (AAPL), объем вложений в акции которой составил 1 млрд 188 млн 649 тыс. манатов. В 2024 году компания не входила в десятку крупнейших фондовых инвестиций ГНФАР.

Тройку лидеров замкнула Microsoft Corporation (MSFT) с показателем 1 млрд 6 млн 143 тыс. манатов. За год стоимость инвестиций фонда в акции компании выросла на 17,5%.

Вложения ГНФАР в акции других технологических компаний распределились следующим образом: Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG) - 988 млн 271 тыс. манатов, увеличившись на 66%; Broadcom Inc. (AVGO) - 456 млн 727 тыс. манатов, рост составил 55%; Meta Platforms Inc. (META) - 422 млн 56 тыс. манатов, или на 14,5% больше, чем годом ранее.

Стоимость инвестиций фонда в акции ASML Holding NV (ASML) составила 257 млн 866 тыс. манатов. В 2024 году эта компания не входила в топ-10 крупнейших вложений ГНФАР в акции.