İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ARDNF texnologiya şirkətlərinə investisiyalarını 19 %-ə yaxın artırıb

    İKT
    • 19 oktyabr, 2026
    • 19:44
    ARDNF texnologiya şirkətlərinə investisiyalarını 19 %-ə yaxın artırıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin səhmlərinə investisiyalarının ümumi dəyəri 8 milyard 986 milyon 116 min manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir. Hesabat dövründə bu investisiyaların dəyəri 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 18,8 % artıb.

    Ötən il ARDNF-in ən iri 10 səhm investisiyası sırasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sektorunu təmsil edən 7 şirkət yer alıb. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2024-cü ildə bu siyahıda həmin sektordan 5 şirkət olub.

    Fondun sözügedən sektorda ən böyük investisiyası "NVIDIA Corporation"ın (NVDA) səhmlərinə yönəldilib. Bu şirkətin səhmlərinə yatırılan vəsaitin dəyəri 1 milyard 334 milyon 954 min manat olub ki, bu da 2024-cü ilin göstəricisindən 41 % çoxdur.

    İkinci yerdə 1 milyard 188 milyon 649 min manatlıq investisiya ilə "Apple Inc." (AAPL) qərarlaşıb. Şirkət 2024-cü ildə ARDNF-in ən iri 10 səhm investisiyası siyahısında yer almayıb.

    İlk üçlüyü 1 milyard 6 milyon 143 min manatlıq investisiya ilə "Microsoft Corporation" (MSFT) tamamlayıb. Bu şirkətin səhmlərinə yatırılan vəsaitin dəyəri illik müqayisədə 17,5 % artıb.

    Digər texnologiya şirkətlərinə investisiyaların həcmi isə belə olub: "Alphabet Inc." (GOOGL, GOOG) - 988 milyon 271 min manat (+ 66 %), "Broadcom Inc." (AVGO) - 456 milyon 727 min manat (+55 %), "Meta Platforms, Inc." (META) - 422 milyon 56 min manat (+14,5 %), "ASML Holding NV" (ASML) - 257 milyon 866 min manat (2024-cü ildə TOP-10-a daxil olmayıb).

    Telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sektoru Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Nvidia Apple Inc Microsoft Corporation
    NVIDIA, Apple и Microsoft возглавили технологический портфель ГНФАР в 2025г
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:33
    "SWISS" aviaşirkətinin Sürix–Şanxay reysi sərnişinin səhhəti səbəbindən Bakıya məcburi eniş edib
    İnfrastruktur
    20:30
    ARDNF hansı ölkələrin istiqrazlarına daha çox investisiya yatırıb?
    Maliyyə
    20:19
    Keniya məhkəməsi xristian təriqətinin liderini 190 uşağın qətlində təqsirli bilib
    Digər ölkələr
    20:18
    "Sabah"ın futbolçusu Akim Zedadka: "Borussiya" ilə oyundan zövq almaq istəyirik"
    Futbol
    20:12
    "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas: "Borussiya" ilə oyunu səbirsizliklə gözləyirik"
    Futbol
    20:05
    Moldova Dnestrdəki insidentdən sonra Ukraynaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    19:56
    Azərbaycan Gürcüstandan qoyun və keçi idxalını təqribən 40 % azaldıb
    ASK
    19:52
    Foto
    Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
    Sosial müdafiə
    19:47
    Avropanın dörd ölkəsində yüzlərlə məktəb partlayış təhlükəsi xəbərdarlığı alıb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti