Мирзиёев и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи обсудили укрепление стратегического партнерства и расширение двустороннего сотрудничества, в том числе в торговле, инвестициях, энергетике и сфере технологий.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Встреча состоялась в рамках визита Рубио в Самарканд для участия в министерской встрече в формате "С5+1" и втором заседании Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета.

Стороны отметили активизацию взаимодействия в политике и сфере безопасности, торговле, инвестициях, инновациях, технологиях, образовании и культуре. Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Мирзиёев и Рубио также обсудили перспективы сотрудничества в сфере стратегически важных минералов, энергетики, транспорта, искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также развитие межрегиональных связей и обмен бизнес-миссиями.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и региональной безопасности, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий с участием лидеров двух стран.