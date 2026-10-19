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    Мирзиёев и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и США

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 20:20
    Мирзиёев и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и США

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи обсудили укрепление стратегического партнерства и расширение двустороннего сотрудничества, в том числе в торговле, инвестициях, энергетике и сфере технологий.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Встреча состоялась в рамках визита Рубио в Самарканд для участия в министерской встрече в формате "С5+1" и втором заседании Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета.

    Стороны отметили активизацию взаимодействия в политике и сфере безопасности, торговле, инвестициях, инновациях, технологиях, образовании и культуре. Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

    Мирзиёев и Рубио также обсудили перспективы сотрудничества в сфере стратегически важных минералов, энергетики, транспорта, искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также развитие межрегиональных связей и обмен бизнес-миссиями.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и региональной безопасности, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий с участием лидеров двух стран.

    Мирзиёев и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и США
    Мирзиёев и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и США
    Шавкат Мирзиёев Марко Рубио Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США)
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