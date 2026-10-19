Молдова направила Украине ноту протеста после инцидента на Днестре

Власти Молдовы направили Украине ноту протеста после того, как двое украинских пограничников незаконно пересекли государственную границу, преследуя мужчину, который пытался переплыть Днестр.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп в эфире Radio Moldova.

По его словам, министерство иностранных дел Молдовы направило ноту протеста, а инцидент также обсуждался с представителями украинских властей.

"Украинские пограничники позволили себе пересечь линию государственной границы, что является серьезным нарушением. (...) Фактически это первый серьезный инцидент, когда преследование осуществлялось вплоть до линии пересечения границы Республики Молдова", - заявил Карп.

Он также осудил действия пограничников в отношении мужчины, отметив, что нарушение границы нельзя оправдать попыткой гражданина Украины незаконно покинуть страну.

По словам депутата, мужчина, попросивший убежище в Молдове, вероятнее всего, получит его в соответствии с международным законодательством.

Инцидент произошел 15 октября вблизи села Голошница Сорокского района. По имеющимся данным, 49-летний гражданин Украины Алексей Коваль пытался переплыть Днестр, чтобы добраться до своей семьи, покинувшей Украину. Находившиеся в лодке двое украинских пограничников, предположительно, пытались задержать его и ударили веслом. Мужчину в тяжелом состоянии вытащили из воды местные жители.

Двух украинских пограничников передали украинским властям на основании двустороннего соглашения о реадмиссии. Прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Лодку и другие обнаруженные у них вещи изъяли в рамках расследования.