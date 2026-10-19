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    Moldova Dnestrdəki insidentdən sonra Ukraynaya etiraz notası göndərib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 20:05
    Moldova Dnestrdəki insidentdən sonra Ukraynaya etiraz notası göndərib

    Moldova hakimiyyəti iki Ukrayna sərhədçisinin Dnestr çayını üzərək keçməyə çalışan bir kişini təqib edərkən dövlət sərhədini qanunsuz keçməsindən sonra Ukraynaya etiraz notası göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin Milli təhlükəsizlik, müdafiə və ictimai asayiş komissiyasının sədri Lilian Karp "Radio Moldova"nın efirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Moldova Xarici İşlər Nazirliyi etiraz notası göndərib və insident həmçinin Ukrayna hakimiyyətinin nümayəndələri ilə müzakirə olunub.

    "Ukrayna sərhədçiləri dövlət sərhədi xəttini keçməyə cəsarət ediblər, bu da ciddi pozuntudur. Faktiki olaraq bu, təqibin Moldova Respublikasının sərhəd kəsişməsi xəttinə qədər həyata keçirildiyi ilk ciddi insidentdir", - Karp bildirib.

    O, həmçinin sərhədçilərin kişiyə qarşı hərəkətlərini pisləyərək qeyd edib ki, sərhədin pozulmasına Ukrayna vətəndaşının ölkəni qanunsuz tərk etmək cəhdi ilə bəraət qazandırmaq olmaz.

    Deputatın sözlərinə görə, Moldovadan sığınacaq istəyən kişi, böyük ehtimalla, beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq onu alacaq.

    İnsident oktyabrın 15-də Soroka rayonunun Qoloşnitsa kəndi yaxınlığında baş verib. Mövcud məlumatlara görə, 49 yaşlı Ukrayna vətəndaşı Aleksey Koval Ukraynanı tərk etmiş ailəsinin yanına çatmaq üçün Dnestr çayını üzərək keçməyə cəhd edib. Qayıqda olan iki Ukrayna sərhədçisi onu saxlamağa çalışıb və avarla vurublar. Yerli sakinlər kişini ağır vəziyyətdə sudan çıxarıblar.

    İki sərhədçi readmissiya haqqında ikitərəfli saziş əsasında Ukrayna hakimiyyətinə təhvil verilib. Moldova Prokurorluğu dövlət sərhədinin qanunsuz keçilməsi faktı üzrə cinayət işi açıb. İstintaq çərçivəsində qayıq və onlarda aşkar edilmiş digər əşyalar götürülüb.

    Nota Moldova Ukrayna
    Молдова направила Украине ноту протеста после инцидента на Днестре
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