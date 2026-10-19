США ввели санкции против пяти структур, связанных с гражданином Китая

Государственный департамент США ввел санкции против пяти организаций, связанных с гражданином Китая Линьвэем Дином, в связи с кражей коммерческих секретов у американских лиц.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что санкции введены на основании закона о защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA). По данным американской стороны, кража коммерческих секретов представляет серьезную угрозу экономическим интересам, внешней политике и национальной безопасности США.

Решение принято по итогам расследования, проведенного министерством юстиции и федеральным бюро расследований США. 29 января 2026 года федеральное жюри присяжных признало Дина виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческих секретов.

Согласно заявлению, он похитил тысячи страниц конфиденциальной информации, содержащей коммерческие секреты Google, чтобы использовать их в собственных интересах и в интересах технологических компаний, базирующихся в Китае.