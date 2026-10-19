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    США ввели санкции против пяти структур, связанных с гражданином Китая

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 20:08
    США ввели санкции против пяти структур, связанных с гражданином Китая

    Государственный департамент США ввел санкции против пяти организаций, связанных с гражданином Китая Линьвэем Дином, в связи с кражей коммерческих секретов у американских лиц.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

    Отмечается, что санкции введены на основании закона о защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA). По данным американской стороны, кража коммерческих секретов представляет серьезную угрозу экономическим интересам, внешней политике и национальной безопасности США.

    Решение принято по итогам расследования, проведенного министерством юстиции и федеральным бюро расследований США. 29 января 2026 года федеральное жюри присяжных признало Дина виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческих секретов.

    Согласно заявлению, он похитил тысячи страниц конфиденциальной информации, содержащей коммерческие секреты Google, чтобы использовать их в собственных интересах и в интересах технологических компаний, базирующихся в Китае.

    Линьвэй Дин Санкции против Китая Соединенные Штаты Америки (США)
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