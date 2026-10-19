İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ABŞ Çin vətəndaşı ilə əlaqəli 5 təşkilata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 20:41
    ABŞ Çin vətəndaşı ilə əlaqəli 5 təşkilata sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Dövlət Departamenti amerikalı şəxslərdən kommersiya sirlərinin oğurlanması ilə əlaqədar Çin vətəndaşı Linvey Din ilə əlaqəli 5 təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, sanksiyalar Amerikanın intellektual mülkiyyətinin qorunması haqqında qanun (PAIPA) əsasında tətbiq edilib. Amerika tərəfinin məlumatına görə, kommersiya sirlərinin oğurlanması ABŞ-nin iqtisadi maraqlarına, xarici siyasətinə və milli təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradır.

    Qərar ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və Federal Təhqiqatlar Bürosu tərəfindən aparılan istintaqın yekunlarına əsasən qəbul edilib. 2026-cı il yanvarın 29-da federal məhkəmənin andlılar heyəti L.Dini kommersiya sirlərinin oğurlanması ilə bağlı yeddi maddə üzrə təqsirli bilib.

    Bəyanata əsasən, o, "Google"un kommersiya sirlərini ehtiva edən minlərlə səhifəlik məxfi məlumatı onlardan öz maraqları və Çində mənzillənən texnologiya şirkətlərinin maraqları üçün istifadə etmək məqsədilə oğurlayıb.

    Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    США ввели санкции против пяти структур, связанных с гражданином Китая
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:35
    Foto
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Uşaq Sağlamlığı və Reabilitasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    22:22
    Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    22:10
    Foto
    Leyla Əliyeva Arkadağ şəhərində Oğulcahan Atabayeva ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    22:07
    Lazar Spasiç: "NTD-yə qarşı matçın ikinci hissəsində yaxşı oynamadıq"
    Komanda
    22:03
    Kütləvi iğtişaşlardan sonra Milana 500 hərbçi göndəriləcək
    Digər ölkələr
    21:50
    Ronaldu bir aylıq diskvalifikasiya edilib və 255 avro cərimələnib
    Futbol
    21:42
    Foto
    Mirziyoyev Rubio və Trampın elçisini təltif edib
    Region
    21:38
    "Sabah"ın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcək
    İnfrastruktur
    21:20
    Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcək
    Region
    Bütün Xəbər Lenti