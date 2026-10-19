ABŞ Çin vətəndaşı ilə əlaqəli 5 təşkilata sanksiyalar tətbiq edib
- 19 oktyabr, 2026
- 20:41
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ABŞ Dövlət Departamenti amerikalı şəxslərdən kommersiya sirlərinin oğurlanması ilə əlaqədar Çin vətəndaşı Linvey Din ilə əlaqəli 5 təşkilata qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, sanksiyalar Amerikanın intellektual mülkiyyətinin qorunması haqqında qanun (PAIPA) əsasında tətbiq edilib. Amerika tərəfinin məlumatına görə, kommersiya sirlərinin oğurlanması ABŞ-nin iqtisadi maraqlarına, xarici siyasətinə və milli təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradır.
Qərar ABŞ Ədliyyə Nazirliyi və Federal Təhqiqatlar Bürosu tərəfindən aparılan istintaqın yekunlarına əsasən qəbul edilib. 2026-cı il yanvarın 29-da federal məhkəmənin andlılar heyəti L.Dini kommersiya sirlərinin oğurlanması ilə bağlı yeddi maddə üzrə təqsirli bilib.
Bəyanata əsasən, o, "Google"un kommersiya sirlərini ehtiva edən minlərlə səhifəlik məxfi məlumatı onlardan öz maraqları və Çində mənzillənən texnologiya şirkətlərinin maraqları üçün istifadə etmək məqsədilə oğurlayıb.