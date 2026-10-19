Ковач заявил о готовности "Боруссии" к сложному матчу с "Сабахом"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач назвал свою команду явным фаворитом предстоящего матча с бакинским "Сабахом", однако признал, что немецкий клуб ожидает сложная игра.

Как сообщает Report, об этом специалист заявил на пресс-конференции перед встречей команд в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

По словам Ковача, "Боруссия" уже изучила игру азербайджанского клуба и серьезно готовится к матчу.

"Это мой второй приезд в Баку. Азербайджан - очень красивая страна. Мы уже проанализировали игру "Сабаха" и располагаем всей необходимой информацией о сопернике. Хотим победить в завтрашнем матче", - сказал он.

Главный тренер "Боруссии" отметил, что, несмотря на травмы некоторых футболистов, команда готова показать боевой футбол. Он также заявил, что считает дортмундский клуб безоговорочным фаворитом противостояния.

"Мы относимся к "Сабаху" с уважением, но считаю, что являемся очевидными фаворитами. Таково мое мнение, и было бы неправильно утверждать обратное. Однако в футболе подобные расклады не имеют большого значения. Уверен, что у нас достаточно мастерства, чтобы победить. Завтра все увидим на поле, и надеюсь, что в итоге добьемся успеха", - добавил тренер.

Матч "Сабах" - "Боруссия" состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.