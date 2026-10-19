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    "Borussiya"nın baş məşqçisi Niko Kovaç: "Sabah"ı yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 19:22
    Borussiyanın baş məşqçisi Niko Kovaç: Sabahı yaxşı təhlil etmişik

    Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu "Sabah" komandasını təhlil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Borussiya"nın baş məşqçisi Niko Kovaç UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Sabah"a qarşı keçirəcəkləri matçdan öncə mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis görüşə ciddi hazırlaşdıqlarını bildirib:

    "Bu, Bakıya ikinci gəlişimdir. Azərbaycan çox gözəl ölkədir. "Sabah"ı artıq təhlil etmişik. Rəqib komanda ilə bağlı lazımi məlumatlar bizdə var. Sabahkı görüşdə qələbə qazanmaq istəyirik".

    O, çətin qarşılaşmaya çıxacaqlarını söyləyib:

    "Bizi sabah çətin qarşılaşma gözləyir. Mübariz futbol sərgiləyəcəyik. Mütləq bu görüşdə qələbə qazanmalıyıq. Heyətdə zədəli futbolçular olsa da, matça ciddi hazırlaşmışıq".

    N.Kovaç öz komandasını "Sabah"la görüşün aşkar favoriti gördüyünü vurğulayıb:

    "Sabah"a hörmətlə yanaşırıq. Amma düşünürəm ki, biz aşkar favorit sayılırıq. Mənim fikrim belədir. Başqa cür danışsaydım, doğru olmazdı. Lakin futbolda bu çox da böyük əhəmiyyət daşımır. Əminəm ki, sabahkı oyunda qələbə qazanmaq üçün kifayət qədər keyfiyyətə sahibik. Sabah meydanda hər şeyi görəcəyik və ümid edirəm ki, sonda qələbəni əldə edə biləcəyik".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı oktyabrın 20-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Niko Kovaç UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Borussiya Dortmund FK
    Ковач заявил о готовности "Боруссии" к сложному матчу с "Сабахом"
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