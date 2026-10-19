Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Жители села Хейвалы Агдеринского района проинформированы о мерах соцзащиты

    Социальная защита
    • 19 октября, 2026
    • 20:05
    Жители села Хейвалы Агдеринского района проинформированы о мерах соцзащиты

    Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел просветительское мероприятие среди семей, переселенных в село Хейвалы Агдеринского района, касающееся мер социальной защиты и минной опасности.

    Об этом Report сообщили в Комитете.

    В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики, подготовленные по вопросам социальной защиты вынужденных переселенцев, о прекращении единого ежемесячного пособия по истечении трехлетнего срока для лиц, вернувшихся на постоянное место жительства, а также о минной опасности.

    Жители села Хейвалы Агдеринского района проинформированы о мерах соцзащиты
    Жители села Хейвалы Агдеринского района проинформированы о мерах соцзащиты

    Великое возвращение
    Фото
    Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:34
    Дамбраускас заявил о боевом настрое "Сабаха" перед игрой с "Боруссией"
    Футбол
    20:20
    Фото
    Мирзиёев и Рубио обсудили укрепление стратегического партнерства Узбекистана и США
    В регионе
    20:08
    США ввели санкции против пяти структур, связанных с гражданином Китая
    Другие страны
    20:05
    Фото
    Жители села Хейвалы Агдеринского района проинформированы о мерах соцзащиты
    Социальная защита
    20:05
    Французские облигации, акции и евро подешевели на фоне протестов
    Другие страны
    19:51
    NVIDIA, Apple и Microsoft возглавили технологический портфель ГНФАР в 2025г
    ИКТ
    19:48
    Молдова направила Украине ноту протеста после инцидента на Днестре
    Другие страны
    19:42
    Ковач заявил о готовности "Боруссии" к сложному матчу с "Сабахом"
    Футбол
    19:35
    Суд Кении признал лидера христианской секты виновным в убийстве 190 детей
    Другие страны
    Лента новостей