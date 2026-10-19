Жители села Хейвалы Агдеринского района проинформированы о мерах соцзащиты

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел просветительское мероприятие среди семей, переселенных в село Хейвалы Агдеринского района, касающееся мер социальной защиты и минной опасности.

Об этом Report сообщили в Комитете.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики, подготовленные по вопросам социальной защиты вынужденных переселенцев, о прекращении единого ежемесячного пособия по истечении трехлетнего срока для лиц, вернувшихся на постоянное место жительства, а также о минной опасности.