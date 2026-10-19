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    Суд Кении признал лидера христианской секты виновным в убийстве 190 детей

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 19:35
    Суд Кении признал лидера христианской секты виновным в убийстве 190 детей

    Суд в Кении признал лидера религиозной секты Пола Маккензи и еще около 30 подсудимых виновными в убийстве 190 детей и одного взрослого. Это дело стало одной из крупнейших трагедий, связанных с деятельностью культов, в новейшей истории.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Маккензи был задержан в 2023 году после того, как полиция получила информацию о деятельности секты. Спустя несколько недель власти начали обнаруживать тела в неглубоких могилах в лесу Шакахола на побережье юго-восточной части Кении.

    По версии прокуратуры, Маккензи и основанная им "Международная церковь Благой вести" организовали христианскую секту, проповедовавшую скорый конец света. Последователям якобы приказывали уморить голодом себя и своих детей, чтобы попасть в рай до наступления конца света.

    Маккензи отрицал обвинения в убийстве и утверждал, что не заставлял погибших отказываться от пищи. Суд отклонил его доводы.

    Всего в лесу Шакахола были обнаружены более 400 тел. Многие останки находились в состоянии сильного разложения, поэтому установить личности удалось лишь в 26 случаях.

    Оглашенный в понедельник вердикт касается гибели 191 человека. Расследование обстоятельств смерти остальных продолжается.

    Судья Диана Каведза Мочаче во время заседания, продолжавшегося более восьми часов, заявила, что в некоторых случаях детей изолировали и лишали пищи на глазах у родителей.

    Люди, непосредственно знакомые с деятельностью секты, рассказывали, что Маккензи планировал массовое умерщвление голодом в три этапа. Сначала должны были погибнуть дети, затем женщины и молодые мужчины, а после них - остальные мужчины.

    Маккензи также предъявлены другие обвинения, связанные с гибелью людей в лесу Шакахола, в том числе по статьям о терроризме. Он их отрицает.

    Кения Религиозная секта
    Keniya məhkəməsi xristian təriqətinin liderini 190 uşağın qətlində təqsirli bilib
    44 - Tezliklə
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