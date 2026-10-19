Французские облигации, акции и евро подешевели на фоне протестов

Финансовые рынки Франции оказались под сильным давлением на фоне масштабных протестов: государственные облигации, акции парижской биржи и евро подешевели, а доходность десятилетнего долга страны выросла до 4,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, беспорядки продемонстрировали, насколько сложно правительству будет сократить крупный бюджетный дефицит.

Вторая крупнейшая экономика еврозоны уже сталкивается со слабым ростом и увеличением государственного долга. В минувшие выходные Францию охватили одни из наиболее серьезных беспорядков за последние годы.

Падение стоимости французских облигаций привело к росту доходности десятилетних бумаг на 13 базисных пунктов - до 4,9%. Показатель может продемонстрировать самое значительное однодневное повышение с конца сентября.

Доходность десятилетних облигаций Германии, служащих ориентиром для еврозоны, увеличилась на четыре базисных пункта, до 3,45%.

Разница между доходностью французских и немецких облигаций, отражающая дополнительную премию, которую инвесторы требуют за кредитование Франции, достигла 146 базисных пунктов - максимума за две недели. При этом показатель остается ниже почти 160 базисных пунктов, зафиксированных в начале октября.

Тогда доходность десятилетних облигаций Франции поднималась до 4,99%, достигнув максимального уровня с 2002 года. Теперь она вновь приближается к этой отметке.

По мнению инвесторов, Франции необходимо принять бюджетный законопроект, который позволит взять государственные финансы под контроль. Однако протесты показывают, насколько сложной может оказаться эта задача. Дополнительным препятствием способна стать политическая борьба в преддверии президентских выборов следующего года.

Инвесторы опасаются, что рост доходности французского долга может распространиться на другие страны еврозоны с высокой долговой нагрузкой.

Недавняя динамика французского долга также демонстрирует, что возрастающая роль хедж-фондов делает рынок более уязвимым. Регуляторы внимательно следят за этим риском.

Французские акции показали худшую динамику среди ведущих европейских биржевых площадок. Индекс CAC 40 снизился на 1,5%, тогда как широкий европейский фондовый индекс потерял 1%.

Акции двух крупнейших французских банков - BNP Paribas и Société Générale - подешевели на 3% каждая.

Снижение затронуло и розничный сектор. Акции Carrefour потеряли 1,8%. Глава компании заявил, что ущерб от погромов во время протестов составит десятки миллионов евро.

Выросла и стоимость страхования государственного долга Франции от дефолта. Кредитный дефолтный своп страны подорожал на пять базисных пунктов по сравнению с закрытием пятницы - примерно до 82 пунктов. Это ниже достигнутого 2 октября максимума в 89 пунктов, однако показатель продемонстрировал худшую динамику за день.

В пятницу рейтинговое агентство Moody"s пересмотрит кредитный рейтинг Франции. Возможное понижение рейтинга способно оказать дополнительное давление на государственные облигации страны.

События во Франции также оказали давление на евро. В понедельник единая европейская валюта подешевела на 0,2-0,3% по отношению к доллару, фунту стерлингов и иене.