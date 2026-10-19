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    В Венгрии свыше 70 школ получили угрозы о взрывах

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 16:36
    В Венгрии свыше 70 школ получили угрозы о взрывах

    Более 70 учебных заведений в Венгрии получили предупреждения об угрозе взрывов.

    Как передает Report cо ссылкой на венгерские медиа, об этом сообщил министр внутренних дел Венгрии Габор Посфай.

    По его словам, Национальная разведывательная служба осуществила проверку соответствующих учреждений и сейчас расследует сообщения об угрозах взрыва по всей стране. Угрозы оказались безосновательными.

    "Полиция делает все возможное, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию и как можно скорее восстановить нормальный порядок в пострадавших учреждениях. Безопасность детей и педагогов является главным приоритетом", – отметил он.

    В понедельник утром поступили сообщения об угрозе взрыва не только в Венгрии, но и в других европейских странах - Румынии, Сербии и Великобритании.

    По данным BBC, только в Северной Ирландии 160 школ получили угрозы взрыва по электронной почте.

    Угроза взрыва Учебное заведение Венгрия
    Macarıstanda 70-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi xəbərdarlığı alıb
    44 - Tezliklə
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