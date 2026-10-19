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    Macarıstanda 70-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi xəbərdarlığı alıb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:51
    Macarıstanda 70-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi xəbərdarlığı alıb

    Macarıstanda 70-dən çox təhsil müəssisəsi partlayış təhlükəsi barədə xəbərdarlıq alıb.

    "Report" Macarıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Qabor Posfay bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Milli Kəşfiyyat Xidməti müvafiq müəssisələrdə yoxlama həyata keçirib və hazırda bütün ölkə boyu partlayış təhdidləri ilə bağlı məlumatları araşdırır. Təhdidlərin əsassız olduğu məlum olub.

    "Polis vəziyyəti ən qısa zamanda aydınlaşdırmaq və zərərçəkmiş müəssisələrdə normal qaydanı ən qısa zamanda bərpa etmək üçün əlindən gələni edir. Uşaqların və müəllimlərin təhlükəsizliyi əsas prioritetdir", – o qeyd edib.

    Bazar ertəsi səhər saatlarında təkcə Macarıstanda deyil, digər Avropa ölkələrində - Rumıniya, Serbiya və Böyük Britaniyada da partlayış təhlükəsi barədə məlumatlar daxil olub.

    BBC-nin məlumatına görə, təkcə Şimali İrlandiyada 160 məktəb elektron poçt vasitəsilə partlayışla bağlı təhdid alıb.

    Macarıstan
    В Венгрии свыше 70 школ получили угрозы о взрывах
    MiniBoss
    MiniBoss

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