BFMTV: Parisdə etirazlar zamanı 855 nəfər həbs edilib
- 18 oktyabr, 2026
- 12:23
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Fransanın paytaxtı Parisdə iğtişaşlar zamanı azı 855 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV məlumat yayıb.
Məlumata görə, ötən gün radikallar tərəfindən yandırılan meriya binasının zəng qülləsinin uçduğu Limojda daha 17 nəfər nəzarət altındadır.
Telekanalın məlumatına görə, etirazçılarla polis arasında baş verən toqquşmalar hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının yaralanmasına səbəb olub: Parisdə 13 polis və iki yanğınsöndürən xəsarət alıb. Qeyd olunub ki, etirazçılar arasında ölən var: yürüş iştirakçılarından birinin halı pisləşib, o, təcili yardım şöbəsində vəfat edib.
Eyni zamanda, Fransanın hüquq-mühafizə orqanları yağmaçılıq hallarının sayında kəskin artım qeydə alıb. "France 24" telekanalının məlumatına görə, cinayətkarlar etirazları bəhanə edərək Marseldə zərgərlik salonlarını, bahalı geyim və kosmetika mağazalarını dağıdıblar. Lildə "Apple" mağazasına, Nitsada isə idman geyimləri mağazalarına və motosalona soxulublar. Həmçinin etirazçıların qarət etdikləri əşyaları küçələrə səpələdikləri və vitrinləri sındırdıqları müşahidə edilib.