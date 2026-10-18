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    BFMTV: В Париже в ходе протестов арестовали 855 человек

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 12:10
    BFMTV: В Париже в ходе протестов арестовали 855 человек

    Не менее 855 человек были задержаны в ходе беспорядков во французской столице Париже.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

    Согласно информации, еще 17 человек под стражей в Лиможе, где накануне обрушилась колокольня здания мэрии, подожженного радикалами

    По данным телеканала, столкновения между протестующими и полицией привели к ранениям среди сотрудников правопорядка: в Париже пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Отмечается, что среди протестующих есть жертва: одному из участников марша стало плохо, он умер в отделении неотложной помощи.

    В то же время правоохранительные органы Франции зафиксировали резкий рост числа случаев мародерства. По данным телеканала France 24, злоумышленники, прикрываясь протестами, громили ювелирные салоны, премиальные магазины одежды, косметики и пекарни в Марселе, пожарным удалось предотвратить возгорание в обувном магазине. В Лилле мародеры проникли в магазин Apple, в Ницце - в магазины спортивной одежды и мотосалон. Также протестующих заметили за разбрасыванием награбленного по улицам и битьем витрин.

    Акции протеста во Франции BFMTV
    BFMTV: Parisdə etirazlar zamanı 855 nəfər həbs edilib
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