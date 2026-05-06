Səudiyyə Ərəbistanı iyunda Asiya üçün neftin qiymətini endirib
- 06 may, 2026
- 00:52
Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" milli neft şirkəti mayda rekord artımdan sonra iyun ayında Asiya alıcıları üçün neft qiymətlərini endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" şirkətə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, Asiya bazarı üçün "Arab Light" neftinin bir barelinin qiyməti 4 dollar endirilib.
Bununla yanaşı, agentlik qeyd edib ki, treyderlər daha əhəmiyyətli dərəcədə - barel üçün 8 dollar eniş gözləyirdilər.
