Rəsmi Bakı: Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir
- 24 oktyabr, 2026
- 10:07
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan çoxtərəfliliyə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, eləcə də dayanıqlı inkişafa sadiqliyini bir daha təsdiqləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin BMT Günü ilə bağlı "X" sosial media hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.
"BMT Günü münasibətilə Azərbaycan çoxtərəfliliyə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, eləcə də dayanıqlı inkişafa sadiqliyini bir daha təsdiqləyir.
Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, dialoqun təşviqinə və hamı üçün daha dinc, ədalətli və təhlükəsiz dünyanın qurulmasına töhfə verməyə davam edəcək.
Birləşmiş Millətlər Günü mübarək!"- paylaşımda qeyd olunub.
On #UN Day, Azerbaijan reaffirms its commitment to multilateralism, international peace and security, and sustainable development. Azerbaijan will continue to contribute to strengthening international cooperation, promoting dialogue, and advancing a more peaceful, just and secure world for all. Happy United Nations Day!🇦🇿🇺🇳— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 24, 2026