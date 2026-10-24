Азербайджан подтвердил приверженность международному миру и безопасности

Азербайджан вновь подтвердил приверженность принципам многосторонности и устойчивого развития, а также международному миру и безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X по случаю Дня ООН.

"В День ООН Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что страна продолжит содействовать укреплению международного сотрудничества и продвижению диалога.

"Азербайджан продолжит вносить вклад в создание более мирного, справедливого и безопасного мира для всех. С Днем ООН!" - говорится в публикации.