Азербайджан подтвердил приверженность международному миру и безопасности
Внешняя политика
- 24 октября, 2026
- 10:12
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Азербайджан вновь подтвердил приверженность принципам многосторонности и устойчивого развития, а также международному миру и безопасности.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X по случаю Дня ООН.
"В День ООН Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию", - отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что страна продолжит содействовать укреплению международного сотрудничества и продвижению диалога.
"Азербайджан продолжит вносить вклад в создание более мирного, справедливого и безопасного мира для всех. С Днем ООН!" - говорится в публикации.
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