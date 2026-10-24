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    Азербайджан подтвердил приверженность международному миру и безопасности

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2026
    • 10:12
    Азербайджан подтвердил приверженность международному миру и безопасности

    Азербайджан вновь подтвердил приверженность принципам многосторонности и устойчивого развития, а также международному миру и безопасности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X по случаю Дня ООН.

    "В День ООН Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию", - отметили в ведомстве.

    В МИД подчеркнули, что страна продолжит содействовать укреплению международного сотрудничества и продвижению диалога.

    "Азербайджан продолжит вносить вклад в создание более мирного, справедливого и безопасного мира для всех. С Днем ООН!" - говорится в публикации.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
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