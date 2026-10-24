Azərbaycan XİN Zambiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 24 oktyabr, 2026
- 10:04
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Zambiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Milli Gün münasibətilə Zambiya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!"- paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Zambia on the occasion of Zambia’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇿🇲 #Zambia https://t.co/cFW4EaBWNq— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 24, 2026
МИД Азербайджана поздравил Замбию с Национальным днем
Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Zambia on National Day
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