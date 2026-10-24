МИД Азербайджана поздравил Замбию с Национальным днем
Внешняя политика
- 24 октября, 2026
- 10:15
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МИД Азербайджана поздравил народ и правительство Замбии с Национальным днем.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице министерства в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Замбии с Национальным днем!" - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Zambia on the occasion of Zambia’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇿🇲 #Zambia https://t.co/cFW4EaBWNq— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 24, 2026
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