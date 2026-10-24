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    Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2026
    • 09:44
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar

    Portuqaliyanın Portiman şəhərində keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçiləri daha 2 medal qazanıblar.

    "Report"un məlumatına görə, M4 yaş kateqoriyasında Elşən Kərimov (60 kq), M5 yaş kateqoriyasında isə Babək Hacıyev (60 kq) gümüş mükafata sahib olublar.

    Xatırladaq ki, yarışın ilk günündə Fərhad Rəcəbli (90 kq) M8 yaş kateqoriyasında qızıl medal qazanaraq 12-ci dəfə Avropa çempionu olub.

    Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar

    Elşən Kərimov Babək Hacıyev
    Foto
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы
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    Azerbaijan's veteran judokas win two more medals at European Championships
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