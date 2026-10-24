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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы

    Спорт
    • 24 октября, 2026
    • 10:13
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две серебряные медали на чемпионате Европы среди ветеранов в португальском Портимане.

    Как сообщает Report, Эльшан Керимов, выступающий в весовой категории до 60 кг среди спортсменов возрастной группы M4, занял второе место.

    Еще одно серебро Азербайджану принес Бабек Гаджиев. Он выступал в категории до 60 кг в возрастной группе M5.

    Напомним, в первый день соревнований Фархад Раджабли завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг среди спортсменов группы M8 и в 12-й раз стал чемпионом Европы.

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы
    Чемпионат Европы по дзюдо
    Фото
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha iki medal qazanıblar
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    Azerbaijan's veteran judokas win two more medals at European Championships
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