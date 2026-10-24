Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две серебряные медали на чемпионате Европы среди ветеранов в португальском Портимане.

Как сообщает Report, Эльшан Керимов, выступающий в весовой категории до 60 кг среди спортсменов возрастной группы M4, занял второе место.

Еще одно серебро Азербайджану принес Бабек Гаджиев. Он выступал в категории до 60 кг в возрастной группе M5.

Напомним, в первый день соревнований Фархад Раджабли завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг среди спортсменов группы M8 и в 12-й раз стал чемпионом Европы.