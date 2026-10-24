Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
Komanda
- 24 oktyabr, 2026
- 10:08
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Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, NTD "Ordu" ilə üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Naxçıvan" "Sabah"ı məğlub edib - 88:83.
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