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    Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək

    Komanda
    • 24 oktyabr, 2026
    • 10:08
    Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, NTD "Ordu" ilə üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Naxçıvan" "Sabah"ı məğlub edib - 88:83.

    Azərbaycan Basketbol Liqası NTD BK Ordu BK
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