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    Rusiya Çernomorskda kater istehsalı müəssisəsini vurub

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 09:38
    Rusiya Çernomorskda kater istehsalı müəssisəsini vurub

    Rusiya Silahlı Qüvvələri "Çernomorsk" limanında ekipajsız katerlərin istehsalı sexini vurub.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Bundan başqa, Qara dənizdə "Odessa" limanına hərbi yüklər daşıyan gəmiyə zərbə endirilib.

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