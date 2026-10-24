Rusiya Çernomorskda kater istehsalı müəssisəsini vurub
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 09:38
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Rusiya Silahlı Qüvvələri "Çernomorsk" limanında ekipajsız katerlərin istehsalı sexini vurub.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Bundan başqa, Qara dənizdə "Odessa" limanına hərbi yüklər daşıyan gəmiyə zərbə endirilib.
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