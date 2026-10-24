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    ВС РФ поразили в порту "Черноморск" цех по производству безэкипажных катеров

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 09:31
    ВС РФ поразили в порту Черноморск цех по производству безэкипажных катеров

    ВС РФ поразили в порту "Черноморск" цех по производству безэкипажных катеров.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообшщили в Минобороны России.

    Кроме того, нанесен удар по судну в Черном море, доставлявшему в порт "Одесса" военные грузы.

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    Rusiya Çernomorskda kater istehsalı müəssisəsini vurub
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