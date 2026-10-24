ВС РФ поразили в порту "Черноморск" цех по производству безэкипажных катеров.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообшщили в Минобороны России.

Кроме того, нанесен удар по судну в Черном море, доставлявшему в порт "Одесса" военные грузы.