Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным удастся добиться положительных результатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в начале двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

"Я думаю, что по итогам этой встречи может произойти или, по крайней мере, начать происходить множество отличных вещей. Но я думаю, что они произойдут", - отметил американский лидер.

Трамп также напомнил о запланированной на сегодня еще одной встрече.

"Позднее у нас, как вы знаете, намечена вторая встреча, но сейчас мы проведем эту, и она будет замечательной", - добавил президент США.