ABŞ Prezidenti Putinlə danışıqların uğurla keçəcəyinə əminliyini ifadə edib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 08:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə danışıqlarda müsbət nəticələrin əldə ediləcəyinə əminliyini ifadə edib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, Tramp Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsindəki ikitərəfli görüşün əvvəlində bildirib.
"Düşünürəm ki, bu görüşün yekunlarına əsasən çoxlu əla şeylər baş verə, yaxud ən azı baş verməyə başlaya bilər. Lakin mən düşünürəm ki, onlar baş verəcək", - Amerika lideri qeyd edib.
Tramp həmçinin bu günə planlaşdırılmış daha bir görüş barədə xatırlatma edib:
"Bildiyiniz kimi, daha sonra ikinci görüşümüz planlaşdırılıb, lakin indi biz bunu keçirəcəyik və möhtəşəm olacaq".
Президент США рассчитывает на успешные переговоры с Путиным
Trump believes his meeting with Putin to yield excellent results
Son xəbərlər
10:08
Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Bakıya səfər edibDigər
10:08
Bakıda bir neçə yolda təkmilləşdirmə işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaqHadisə
10:04
Marşal Adaları FIFA-ya üzv olmaq istəyirFutbol
10:03
Elçin Babayev BDU-nun rektoru vəzifəsindən azad edilib, Məleykə Abbaszadə yeni rektor təyin olunubElm və təhsil
10:00
Foto
Səbinə Əliyeva COP31-də Beynəlxalq Dialoq və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılmasını təklif edibDigər
10:00
Foto
Video
"Vredestein" də Azərbaycanda "Radius"u seçdi!Biznes
09:58
Tramp və Si Cinpin Şençjendə danışıqlara başlayıblarDigər ölkələr
09:57
Bakıda ilk dəfə avtobuslar üçün ayrıca svetofor quraşdırılacaqİnfrastruktur
09:55
Bakıda Kiberdiplomatiya üzrə II Beynəlxalq Konfrans keçirilirXarici siyasət