Сегодня мы испытываем смешанные чувства. Радуемся тому, что спустя 33 года возвращаемся на освобожденную от оккупации родную землю, но вместе с тем с болью вспоминаем наших шехидов и раненых участников войны.

Об этом в интервью Report рассказал Эльдар Гусейнов, возвращающийся в село Солтанлы Джебраильского района. Его отец, капитан Али Гусейнов, стал шехидом в Первой Карабахской войне.

"Благодарим Аллаха за то, что дожили до этого дня. Мы признательны Верховному главнокомандующему за возможность вновь вернуться в родные края", - отметил он.

Эльдар Гусейнов также поделился радостью от того, что на земле его предков вновь будет кипеть жизнь", - сказал он.

Отметим, что на данном этапе в село Солтанлы переселены 16 семей (80 человек).