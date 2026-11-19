Сын шехида, возвращающийся в Солтанлы: Мы будем чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину
- 19 ноября, 2026
- 07:33
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Сегодня мы испытываем смешанные чувства. Радуемся тому, что спустя 33 года возвращаемся на освобожденную от оккупации родную землю, но вместе с тем с болью вспоминаем наших шехидов и раненых участников войны.
Об этом в интервью Report рассказал Эльдар Гусейнов, возвращающийся в село Солтанлы Джебраильского района. Его отец, капитан Али Гусейнов, стал шехидом в Первой Карабахской войне.
"Благодарим Аллаха за то, что дожили до этого дня. Мы признательны Верховному главнокомандующему за возможность вновь вернуться в родные края", - отметил он.
Эльдар Гусейнов также поделился радостью от того, что на земле его предков вновь будет кипеть жизнь", - сказал он.
Отметим, что на данном этапе в село Солтанлы переселены 16 семей (80 человек).