Последние обвинения Министерства Европы и иностранных дел Франции и министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности в связи с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией абсолютно неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя обвинения в адрес Азербайджана, прозвучавшие в ответах министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Николя Форисье и внешнеполитического ведомства Франции на вопросы французского депутата.

Гаджизаде отметил, что избирательный подход Франции, ее односторонние оценки и приверженность политически мотивированным нарративам не способствуют продвижению мирной повестки в регионе:

"Антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в сентябре 2023 года, были направлены на прекращение незаконного военного присутствия и деятельности вооруженных сил Армении и связанных с ними структур на суверенной территории Азербайджанской Республики, восстановление конституционного строя страны, обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности. Эти мероприятия были проведены в соответствии с международным правом, включая соответствующие положения Устава ООН. Попытки представить их как нарушение международного права, одновременно игнорируя продолжавшуюся десятилетиями оккупацию, этнические чистки и систематическое нарушение прав сотен тысяч азербайджанцев, неприемлемы".

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Азербайджан отвергает попытки представить лиц, в отношении которых ведется судебное разбирательство или уже вынесен обвинительный приговор, как "произвольно задержанных":

"Среди привлеченных к ответственности есть лица, обвиняемые и осужденные за тяжкие преступления, включая военные преступления, преступления против человечности и терроризм. Их дела рассматривались в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и его соответствующими международными обязательствами. Попытки иностранных сторон требовать освобождения лиц, осужденных за тяжкие военные преступления, несовместимы с принципом верховенства права.

Азербайджан категорически отвергает обвинения в разрушении или преднамеренном изменении объектов культурного и религиозного наследия. Сохранение и восстановление памятников культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях остаются неизменными приоритетами нашей страны. Вместе с тем важно не оставлять без внимания многочисленные случаи разрушения и присвоения объектов культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, в том числе мечетей, кладбищ и других исторических памятников, в период продолжавшейся десятилетиями армянской оккупации".

"Напоминаем о необходимости уделять такое же внимание правам сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных из своих домов в Армении и на ранее оккупированных территориях Азербайджана, включая их право на безопасное и достойное возвращение. Избирательный подход к гуманитарным вопросам подрывает доверие к призывам соблюдать международное право и права человека", - отметил представитель МИД.

Гаджизаде также обратил внимание на то, что Франция вместо устранения причин серьезной обеспокоенности ситуацией с правами человека и государственным управлением в собственной стране берется давать оценки внутренним делам других государств:

"Чрезмерное применение силы французскими правоохранительными органами в отношении демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, неоднократно вызывало серьезную обеспокоенность. Случаи получения тяжелых травм участниками студенческих протестов во Франции, а также многочисленные расследования противоправных действий сотрудников полиции лишь усиливают эту обеспокоенность. Кроме того, продолжающиеся судебные процессы и коррупционные расследования в отношении французских политических деятелей, в том числе членов парламента, вызывают обоснованные вопросы относительно прозрачности, подотчетности обществу и добросовестности государственных институтов. Вместо избирательной критики других стран и политически мотивированных оценок Франции следует прежде всего сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем".

"Призываем правительство Франции отказаться от предвзятого подхода и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.