Дональд Трамп заявил о сложности дальнейшего сокращения ядерного арсенала США
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 06:11
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Президент США Дональд Трамп признал, что дальнейшее сокращение американского ядерного арсенала в рамках возможных договоренностей с Россией и Китаем сопряжено с трудностями.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Это очень сложно сделать. Для меня это сложное решение", - сказал Трамп, комментируя перспективы достижения соглашения с Москвой и Пекином о сокращении ядерных вооружений.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен применять ядерное оружие.
"Мы не хотим когда-либо его применять, но оно у нас есть", - отметил президент США.
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