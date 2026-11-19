Президент США Дональд Трамп признал, что дальнейшее сокращение американского ядерного арсенала в рамках возможных договоренностей с Россией и Китаем сопряжено с трудностями.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Это очень сложно сделать. Для меня это сложное решение", - сказал Трамп, комментируя перспективы достижения соглашения с Москвой и Пекином о сокращении ядерных вооружений.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен применять ядерное оружие.

"Мы не хотим когда-либо его применять, но оно у нас есть", - отметил президент США.