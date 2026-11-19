Азербайджан и США обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в области трансфера технологий, расширения торговых связей, научных исследований и инноваций (R&D), институционального развития, развития человеческого капитала и сельскохозяйственной генетики.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Хьюго Йоном в рамках визита министра в Соединенные Штаты.

В ходе встречи министр подробно проинформировал американскую сторону о механизмах предоставления льгот и стимулирования инвестиций, предусмотренных Государственной программой на 2026–2030 годы, а также о благоприятном инвестиционном климате и инвестиционных возможностях Азербайджана.

"В ходе обсуждений мы рассмотрели перспективы углубления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание трансферу технологий, расширению торговых связей, научно-исследовательской и инновационной деятельности (R&D), институциональному развитию, развитию человеческого капитала и сельскохозяйственной генетике.

Уверен, что эта встреча будет иметь важное значение для дальнейшего укрепления экономического партнерства между Азербайджаном и США, расширения институциональных связей и определения конкретных направлений сотрудничества по приоритетным вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Мамедов в социальной сети X.