Президент США призвал американцев не запасаться продовольствием и водой
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 06:45
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Президент США Дональд Трамп призвал американцев сохранять спокойствие и не делать запасов продовольствия и питьевой воды на фоне недавних масштабных перебоев с электроснабжением.
Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
Комментируя введение чрезвычайного положения в сфере электроснабжения, Трамп заверил, что в случае возникновения серьезной угрозы своевременно проинформирует население.
"Расслабьтесь. Я сообщу вам, если возникнет проблема", - сказал президент США.
По мнению Трампа, противники Соединенных Штатов не осмелятся атаковать американскую электросеть, опасаясь последствий такого шага.
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