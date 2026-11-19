Президент США Дональд Трамп призвал американцев сохранять спокойствие и не делать запасов продовольствия и питьевой воды на фоне недавних масштабных перебоев с электроснабжением.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

Комментируя введение чрезвычайного положения в сфере электроснабжения, Трамп заверил, что в случае возникновения серьезной угрозы своевременно проинформирует население.

"Расслабьтесь. Я сообщу вам, если возникнет проблема", - сказал президент США.

По мнению Трампа, противники Соединенных Штатов не осмелятся атаковать американскую электросеть, опасаясь последствий такого шага.