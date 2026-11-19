У меня пять дочерей, всех их мы уже выдали замуж, а теперь сами возвращаемся в родное село.

Об этом в интервью Report рассказала бывшая вынужденная переселенка Шоле Алыярова, которая возвращается в село Джахангирбейли Зангиланского района.

По ее словам, она и ее супруг счастливы, что спустя долгие годы вновь смогут жить на родной земле.

Другой переселенец, Аждар Алыяров, отметил, что государство создало все необходимые условия для жизни в восстановленном селе.

Будучи ветераном Афганской войны, он пожелал упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель, и скорейшего выздоровления раненым участникам боевых действий.

Отметим, что на данном этапе в село Джахангирбейли возвращаются 19 семей (75 человек).