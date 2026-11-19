Великобритания предоставит Украине более тысячи дальнобойных ударных беспилотников в рамках нового пакета военной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

Стоимость нового пакета помощи составит 260 млн фунтов стерлингов. Часть беспилотников способна преодолевать расстояние более 1 тыс. км.

Кроме того, Лондон предоставит Киеву морские, разведывательные и логистические беспилотники.

Отмечается, что более 80% выделенных средств будут направлены на закупки в Великобритании.

О предоставлении нового пакета военной помощи Бернем объявит на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.

По словам премьер-министра, участники встречи подтвердят свою приверженность дальнейшей поддержке Украины и достижению справедливого и долгосрочного мира.