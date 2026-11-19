В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.

Как сообщает Report, на данном этапе в село Солтанлы возвращаются 16 семей (80 человек), в село Джахангирбейли - 19 семей (75 человек).

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.