В села Солтанлы и Джахангирбейли отправилась очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
- 19 ноября, 2026
- 06:13
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В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.
Как сообщает Report, на данном этапе в село Солтанлы возвращаются 16 семей (80 человек), в село Джахангирбейли - 19 семей (75 человек).
Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.
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