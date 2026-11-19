Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет предстоящей трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом американский лидер заявил на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэне.

"С нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем Си и президентом Путиным, которая состоится сегодня. Мы обсудим новые возможности для всех трех стран", - сказал глава Белого дома.

В своем выступлении Трамп также отметил, что Вашингтон работает над расширением энергетического сотрудничества с рядом экономик АТЭС и рассчитывает на заключение новых торговых соглашений.

Отметим, что предстоящая встреча станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров США, России и Китая в таком формате.