Путин и Трамп не выступили с заявлениями по итогам переговоров в КНР - Обновлено
- 19 ноября, 2026
- 09:19
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне завершилась, она продлилась меньше часа.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
По итогам двухсторонних переговоров они не стали делать совместных заявлений для прессы.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом глава Белого дома заявил в начале двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Перед началом переговоров лидеры обменялись рукопожатиями. Трамп отметил, что у него сложились отличные отношения с российским президентом.
"Мы знакомы друг с другом уже много лет. Думаю, что по итогам этой встречи можно добиться многих положительных результатов", - заявил американский лидер.