Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне завершилась, она продлилась меньше часа.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

По итогам двухсторонних переговоров они не стали делать совместных заявлений для прессы.

08:44

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом глава Белого дома заявил в начале двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Перед началом переговоров лидеры обменялись рукопожатиями. Трамп отметил, что у него сложились отличные отношения с российским президентом.

"Мы знакомы друг с другом уже много лет. Думаю, что по итогам этой встречи можно добиться многих положительных результатов", - заявил американский лидер.