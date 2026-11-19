Putin və Tramp Çindəki danışıqların yekunlarına dair bəyanatla çıxış etməyiblər - Yenilənib
- 19 noyabr, 2026
- 09:23
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Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trampın Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı sammiti çərçivəsində görüşü başa çatıb, bir saata yaxın davam edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.
Onlar ikitərəfli danışıqların yekunları üzrə mətbuat üçün birgə bəyanatlarla çıxış etməyiblər.
ABŞ Prezidenti Donald Trampla Rusiya lideri Vladimir Putin arasında ikitərəfli görüş başlayıb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Tramp Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində keçirilən görüşdən əvvəl Putinlə məhsuldar danışıqlara ümid etdiyini bildirib.
Danışıqlar başlamazdan əvvəl liderlər əl sıxışıblar. Tramp Rusiya Prezidenti ilə əla münasibətlərinin formalaşdığını qeyd edib.
"Biz bir-birimizi artıq uzun illərdir, tanıyırıq. Düşünürəm ki, bu görüşün yekunlarına əsasən bir çox müsbət nəticələrə nail olmaq mümkündür", - deyə ABŞ lideri bildirib.