США и Филиппины в ходе визита американского президента Дональда Трампа в Манилу достигли договоренностей о коммерческих сделках и стратегических инвестициях на сумму свыше $17 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене Белого дома.

В частности, американские компании Boeing и GE Aerospace заключили с авиакомпанией Philippine Airlines сделку на сумму $12 млрд, предусматривающую поставку до 20 самолетов Boeing 787 с двигателями GE Aerospace. По оценке американской администрации, реализация соглашения позволит поддержать 47 тыс. рабочих мест в США.

Вашингтон и Манила также намерены согласовать пакет военного кредитования на сумму более $2 млрд для укрепления обороноспособности Филиппин за счет закупок у американских поставщиков. Кроме того, США направят $400 млн на укрепление потенциала филиппинских вооруженных сил в Южно-Китайском море.

Стороны также намерены расширить сотрудничество в области гражданской атомной энергетики и передовых технологий.

В рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Трамп также объявил о завершении основных переговоров по торговому соглашению с Таиландом. После подписания документ предусматривает отмену пошлин на 99% товаров.

Кроме того, Таиланд намерен выделить до $123 млн на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS.