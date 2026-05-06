Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии после майского повышения
- 06 мая, 2026
- 00:18
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть для азиатских покупателей на июнь после рекордного повышения в мае.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.
Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатского рынка была снижена на $4 за баррель.
При этом, как отмечает агентство, трейдеры ожидали более существенного снижения - на $8 за баррель.
