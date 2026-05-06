Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии после майского повышения

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть для азиатских покупателей на июнь после рекордного повышения в мае.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатского рынка была снижена на $4 за баррель.

При этом, как отмечает агентство, трейдеры ожидали более существенного снижения - на $8 за баррель.