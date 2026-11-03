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    Число заключенных во Франции достигло рекордных 90,9 тыс. человек

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 00:12
    Число заключенных во Франции достигло рекордных 90,9 тыс. человек

    Численность заключенных во французских тюрьмах вновь достигла исторического максимума, составив 90,9 тыс. человек по состоянию на 1 октября 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Франции.

    За год число заключенных увеличилось на 7,2%, тогда как количество мест в исправительных учреждениях выросло лишь на 1,5% - до 63 452.

    Общая заполняемость французских тюрем достигла 143,3%. При этом в учреждениях, где содержатся лица, ожидающие судебного решения, а также осужденные на небольшие сроки, показатель составил 178%.

    По данным AFP, Министерство юстиции Франции планирует создать еще 3 тыс. мест в модульных тюрьмах, строительство которых обходится дешевле. Половина из них уже находится на стадии возведения. Первое такое учреждение планируется открыть до конца осени в городе Труа на северо-востоке страны.

    Вместе с тем из 15 тыс. дополнительных мест, предусмотренных принятым в 2018 году планом, к настоящему времени создано лишь 8 тыс.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно критиковал условия содержания заключенных во Франции. В июле 2023 года суд указал на хроническую переполненность тюрем, неудовлетворительные условия содержания и отсутствие эффективных мер по исправлению ситуации.

    Заключенные Франция
    Fransada məhbusların sayı rekord həddə — 90,9 min nəfərə çatıb
    44 filmi
    44 filmi

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