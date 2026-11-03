Fransada məhbusların sayı rekord həddə — 90,9 min nəfərə çatıb
- 03 noyabr, 2026
- 00:19
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Fransa həbsxanalarında məhbusların sayı 1 oktyabr 2026-cı il tarixinə 90,9 min nəfər təşkil edərək yenidən tarixi maksimuma çatıb.
"Report" "Agence France-Presse"ə (AFP) istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Ədliyyə Nazirliyinin məlumatlarında bildirilib.
Bir il ərzində məhbusların sayı 7,2% artdığı halda, cəzaçəkmə müəssisələrindəki yerlərin sayı cəmi 1,5% artaraq 63 452 olub.
Fransa həbsxanalarının ümumi doluluq səviyyəsi 143,3%-ə çatıb. Bununla yanaşı, məhkəmə qərarını gözləyən şəxslərin, eləcə də qısa müddətə azadlıqdan məhrum edilənlərin saxlanıldığı müəssisələrdə bu göstərici 178% təşkil edib.
AFP-nin məlumatına görə, Fransa Ədliyyə Nazirliyi tikintisi daha ucuz başa gələn modul tipli həbsxanalarda əlavə 3 min yer yaratmağı planlaşdırır. Onların yarısı artıq tikinti mərhələsindədir. İlk belə müəssisənin payızın sonunadək ölkənin şimal-şərqindəki Trua şəhərində açılması planlaşdırılır.
Bununla belə, 2018-ci ildə qəbul edilmiş planla nəzərdə tutulan 15 min əlavə yerdən indiyədək yalnız 8 mini yaradılıb.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Fransada məhbusların saxlanma şəraitini dəfələrlə tənqid edib. 2023-cü ilin iyulunda məhkəmə həbsxanaların xroniki olaraq həddindən artıq dolmasına, qənaətbəxş olmayan saxlanma şəraitinə və vəziyyətin düzəldilməsi üçün effektiv tədbirlərin olmamasına diqqət çəkib.