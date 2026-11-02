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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Reuters: Представители Катара отправились в Иран для обсуждения сделки с США

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 23:53
    Reuters: Представители Катара отправились в Иран для обсуждения сделки с США

    Катарские посредники отправились в Тегеран для проведения переговоров о возможной сделке с США.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    По его данным, они проведут переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по проекту соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Ранее иранская делегация посетила Доху для изучения возможностей по разрешению конфликта с США. В частности обсуждался проект будущего мирного соглашения. Арагчи, комментируя поездку, отметил, что Иран продолжит консультации с посредниками по вопросу открытия Ормузского пролива.

    Аббас Арагчи Катар Исламская Республика Иран Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    "Reuters": Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblər
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