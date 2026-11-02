Reuters: Представители Катара отправились в Иран для обсуждения сделки с США

Катарские посредники отправились в Тегеран для проведения переговоров о возможной сделке с США.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, они проведут переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по проекту соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее иранская делегация посетила Доху для изучения возможностей по разрешению конфликта с США. В частности обсуждался проект будущего мирного соглашения. Арагчи, комментируя поездку, отметил, что Иран продолжит консультации с посредниками по вопросу открытия Ормузского пролива.