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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Иран продолжает консультации с посредниками по вопросу открытия Ормузского пролива

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 18:26
    Иран продолжает консультации с посредниками по вопросу открытия Ормузского пролива

    Консультации Ирана с посредниками по двухдневному плану открытия Ормузского пролива продолжаются, однако окончательный результат пока не достигнут.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    По его словам, визит иранской делегации в Катар был направлен на продолжение консультаций с катарскими посредниками, посещавшими Тегеран в последние недели. В рамках визита проведение переговоров с американской стороной не предусматривалось.

    Глава МИД Ирана выразил надежду на то, что противоположная сторона продемонстрирует рациональную позицию и отдаст предпочтение дипломатии.

    Отметим, что ранее Арагчи сообщал о согласии Ирана в ходе переговоров сократить срок выполнения плана по открытию Ормузского пролива до двух дней.

    Аббас Арагчи Переговоры между США и Ираном
    İran Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı vasitəçilərlə məsləhətləşmələri davam etdirir
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