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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Reuters": Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblər

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2026
    • 00:00
    Reuters: Qətər nümayəndələri ABŞ ilə razılaşmanı müzakirə etmək üçün İrana yola düşüblər

    Qətər vasitəçiləri ABŞ ilə mümkün sövdələşmə barədə danışıqlar aparmaq üçün Tehrana yola düşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbənin məlumatına görə, onlar İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə Vaşinqton və Tehran arasındakı saziş layihəsi üzrə danışıqlar aparacaqlar.

    Daha əvvəl İran nümayəndə heyəti ABŞ ilə münaqişənin həlli imkanlarını öyrənmək üçün Dohaya səfər edib. Xüsusilə də mümkün sülh sazişinin layihəsi müzakirə olunub. Əraqçi səfəri şərh edərkən qeyd edib ki, İran Hörmüz boğazının açılması məsələsi üzrə vasitəçilərlə məsləhətləşmələri davam etdirəcək.

    Abbas Əraqçi ABŞ-İran danışıqları
    Reuters: Представители Катара отправились в Иран для обсуждения сделки с США
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