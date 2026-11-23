Davit Volkov "Zirə"nin heyətində 50-ci qolunu vurub
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 11:25
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Davit Volkov "Zirə"nin heyətində 50-ci qolunu vurub.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bu yubiley Misli Premyer Liqasının XII turuna təsadüf edib. Gürcüstanlı hücumçu "İmişli" ilə səfər görüşündə (2:2) qol sevinci yaşayıb.
Volkov qəsəbə təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 156-cı matçda "50"yə çatıb. Premyer Liqada 42 (124 oyun) dəfə fərqlənən forvard ölkə kubokunda 3 (18 oyun), avrokuboklarda 5 (14 oyun) dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.
Qeyd edək ki, "Zirə"də ilk qolunu 2020-ci il matın 8-də "Səbail"lə səfərdəki çempionat matçında vuran hücumçu klubunun tarixinin ən yaxşı bombardiridir.
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