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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Главы МИД Катара и Турции обсудили совместные усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 23:43
    Главы МИД Катара и Турции обсудили совместные усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

    Премьер-министр - министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Катара в соцсети Х, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и пути по деэскалации в регионе.

    Помимо этого министры обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы его развития.

    В ходе беседы особое внимание было уделено дипломатическим усилиям и координации сил для снижения напряженности и укрепления безопасности и стабильности в регионе.

    Аль Тани вновь подтвердил поддержку Катаром дипломатических усилий в направлении обеспечения свободы судоходства и достижения всеобъемлющего соглашения, которое позволит добиться устойчивого мира в регионе.

    Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани Хакан Фидан Катар Турция Эскалация на Ближнем Востоке
    Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
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