Главы МИД Катара и Турции обсудили совместные усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

Премьер-министр - министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Катара в соцсети Х, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и пути по деэскалации в регионе.

Помимо этого министры обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы его развития.

В ходе беседы особое внимание было уделено дипломатическим усилиям и координации сил для снижения напряженности и укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Аль Тани вновь подтвердил поддержку Катаром дипломатических усилий в направлении обеспечения свободы судоходства и достижения всеобъемлющего соглашения, которое позволит добиться устойчивого мира в регионе.