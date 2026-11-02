Главы МИД Катара и Турции обсудили совместные усилия по деэскалации на Ближнем Востоке
- 02 ноября, 2026
- 23:43
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Премьер-министр - министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Катара в соцсети Х, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и пути по деэскалации в регионе.
Помимо этого министры обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы его развития.
В ходе беседы особое внимание было уделено дипломатическим усилиям и координации сил для снижения напряженности и укрепления безопасности и стабильности в регионе.
Аль Тани вновь подтвердил поддержку Катаром дипломатических усилий в направлении обеспечения свободы судоходства и достижения всеобъемлющего соглашения, которое позволит добиться устойчивого мира в регионе.